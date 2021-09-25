紙本五倍券25日開放預訂，民眾可到五倍券官網5000.gov.tw或超商事務機進行預訂，10月8日起再到超商等指定通路領取消費。10月4日才開放透過中華郵政網站、電話預約紙本五倍券。

此外，截至24日下午9時，五倍券數位綁定人數已突破333萬人。紙本券一套十張共5,000元，內含三張1,000元、二張500元、五張200元。民眾不得要求商家找零，不過，若商家願意找零也會尊重。

因應25日官網可能出現網路塞車情形，行政院官員表示，目前官網的壓力測試沒問題，超商端的系統挑戰較大，負責官網維護的關貿公司與超商端持續進行壓力測試，行政院及關貿公司相關人員25日也待命，力拚紙本券的預約網路運作順暢。

對於有民眾後悔綁定數位五倍券，政委唐鳳24日表示，目前沒有數位綁定取消或轉移的規劃。

超商的紙本五倍券分二梯次預訂及領取。第一梯次預訂，從9月25日起到10月1日，10月8日到10月21日領取；第二梯次預定是10月25日到10月31日，11月8日到11月21日領取。民眾前往四大超商，將個人健保卡插入超商事務機，輸入手機號碼，確認明細，接著列印小白單。時間是上午9時到晚間10時。

五倍券官網預約與領取也是分二梯次。第一梯次預訂也是9月25日起到10月1日，10月8日到10月21日領取；第二梯次預定是10月25日到10月31日，11月8日到11月21日領取。

官網預訂需使用讀卡機，插入個人健保卡辨識身分，並選擇領取通路與門市即完成預約；沒有讀卡機民眾，可以登入健保快易通App，點選五倍券驗證，並於官網登入驗證程序。不論是在超商預訂或在網站預約，收到簡訊通知或前往五倍券官網查詢後，再次前往超商事務機，選擇插入健保卡或輸入領券序號，列印小白單，拿著小白單、健保卡即可領取簽收紙本五倍券。

(時報資訊)