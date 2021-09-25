政府發放1,200億元振興五倍券，期待創造2,000億元的經濟效益，經濟學界建議政府應該把握機會，發放要「限時」、「限綁」效果才會最大，助受衝擊的產業獲得成長動力。同時，數位綁定可帶動企業數位轉型契機，加速店家提升數位能力。

台灣金融研訓院、台灣經濟學會、台灣公共議題研究中心、台灣大學公共經濟研究中心、台灣研究中心24日共同舉辦「從三倍看五倍券效益」研討會，並邀請國發會、商研院參與。金融研訓院長黃崇哲表示，五倍券和三倍券最大的不同是大力推動數位化，讓金融消費結合智能發展，期許五倍券的實施經驗，可以是未來央行發行數位貨幣前身。

國發會曾委託財經學者研究，消費券、三倍券曾帶來GDP年增率0.24至0.53個百分點不等。中華經濟研究院長張傳章指出，三倍券曾為批發、零售及餐飲三個受疫情衝擊最大的產業，增加效益290億至312億元，但去年推出時政府採紙本發行，99％的發放率只有7％是數位綁定，導致後來無法追蹤票券流向、店家也批評不可找零。五倍券初期開放數位綁定，幾天就有300多萬名綁定是很好的成果，「台灣IOT這麼強，善用大數據及其分析，未來才能輔助政府作出精準政策。」

張傳章估算五倍券若以替代率七成計算，且集中在今年第四季花用，經濟效益大概介於1,300～1,400億元之間。且以賭資效應（House Money Effect）理論來看，五倍券無償取得、又限制用途，不少人極大機率會使用在非日常生活所需的產品或服務上，將能降低五倍券的替代率、提高效益。

台大經濟系副教授蔡宜展則表示，五倍券有使用期限，廠商加碼推出促銷活動，往往會比五倍券使用的期限短，消費者為獲得相關優惠，勢必要在短時間內使用五倍券，短期可能進一步刺激民眾消費行為，擴大振興券的綜效。

商業發展研究院董事長許添財建議，政府應該針對不同業者採「精準行銷」，吸引不同所得與消費動機者來購買，尤其可利用社群平台互動，廣召各方消費者來店或線上交易。建議政府應該在電商平台闢專區，提供各種小平台或地方政府輔導小型商家共享。

(時報資訊)