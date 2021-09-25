台股第三季突破第二季17,709高點，再創18,034歷史高點，不過，因歐盟、美國準備行政介入，調查貨櫃運價壟斷，使得今年最強貨櫃三雄大跌，以及台積電第二季財報不如預期，第三季財測沒有亮點，台積電跌落600元以下，加上美股因聯準會將減債縮表影響下跌，大盤拉回相繼跌破季線、萬七、半年線和8,523低點連結15,159低點之上升線支撐，下跌至16,248低點才止跌反彈，月K線留1,008餘點長下影線彈回上升線及萬七以上，9月KD值持續在80以上鈍化，維持中長多格局。

聯準會主席鮑爾在全球央行年會發表鴿派演說，激勵那斯達克指數和費半指數創新高，晶圓雙雄因代工價上漲激勵轉強帶領電子股上攻，大盤8月下旬至9月初轉強向上突破月線和短中期下降線壓力，一度彈回季線上，不過指數反彈至17,600點以上套牢區時，量能反而萎縮，攻堅動能不足下，大盤遇壓拉回跌落季線，回測月線支撐，陷入17,100～17,600點間高檔震盪走勢。

美股9月受到Delta疫情上升、聯準會打算縮表、拜登加稅及美國國債可能違約利空、中國恒大瀕臨違約及港股大跌影響，道瓊指數一度跌破半年線，S&P500指數和那斯達克指數跌破季線，費半指數回測季線，四大指數都出現九周KD值交叉向下，中期轉弱整理走勢，台積電和聯電ADR大跌影響。

台股秋節後出現補跌走勢，指數跳空下跌，跌破17,122低點、半年線和萬七，所幸IMF和OECD都表示中國可以解決恒大債務問題，發生系統性危機不大，美股、歐股和亞股相繼反彈，台股也彈上萬七，化解九周KD值交叉向下，月線走低之中期轉弱壓力。

台股第三季大抵為中長期漲多後的中期調整走勢，時序漸進入第四季，以近五年台股第四季股市行情表現來看，有四年是上漲的，第三季拉回整理，大盤的12月RSI由9月底的80.71下修至72.9左右，指數和12月均線（年線）的正乖離率由9月底的19.24％，大幅下降至7.37％，明顯緩和中長期過熱現象。

依證交所8月份統計資料，以平均指數17,131點計算，台股本益比從2月的23.45倍下降為15.86倍，股價淨值比則由4月的2.43倍下降至2.33倍，不管從技術面和本益比、股價淨值比來看，都預留的第四季大盤的反彈空間。

股市接下來也面臨不少變數，如美國因應新冠疫情衝擊的加發失業救濟金，在9月初已發完，超過750萬人都失去這項補助，在Delta疫情上升之際，美國消費力可能減弱，影響美國經濟復甦力道，而8月非農就業數據僅增加23.5萬人，明顯不如預期，隨著美通膨連月上升，8月消費者通膨預期已達4％，創歷史新高，市場開始擔心出現停滯性通膨，還有聯準會縮表、拜登加稅、美國國債可能違約、中國官方是否解決恒大債務可能違約問題、消費性電子需求放緩和庫存調整等，這些變數都將影響美股和台股表現。

如以九周KD值過去高檔鈍化的強勢慣性，大盤拉回整理後，通常可再攻高點，從8,523低點反彈至今，都是這樣的模式，九周KD值在7月份曾高檔鈍化，指數創18,034高點後拉回，進行中期整理後，應可再攻萬八關卡，只是成交量萎縮下，挑戰高點的難度增加。

雖然17,600點以上的成交量大都在6,000億以上，20日均量達5,500億至5,700億水平，當時量能大增，主要是因為貨櫃航運股大漲，大盤當沖量達45％以上，但航運股轉弱整理後，當沖量減少，成交量也順勢萎縮，但成交量需要放大，20日均量回升向上，配合月線上揚，中期攻擊動能才能轉強。

在量能未放大前，大盤暫看9月22日拉回低點16,838點至6日的17,633高點間高檔震盪走勢，建議短期在區間內選股偏多操作，有續漲性較強的指標股領軍，成交量放大，九周KD值向上開口能放大，才能較積極選股操作。

選股聚焦意晶圓代工、設計IP、IC載板、PCB、伺服器相關和車用電子相關等，金融和航運、運動相關等傳產股則局部輪漲，逢回留意股價近期有創高價、九日KD值攀升至80以上強勢鈍化、九周KD值向上且開口大強勢股的降溫買點，以股價守在月線或季線上個股為標的。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意