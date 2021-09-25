貨櫃海運運價漲勢擋不住，因為物流鏈惡化最糟情況還沒到？上海航交所貨櫃運價指數SCFI在24日再寫新高，續漲21.28點至4,643.79點，由美東線領漲217美元、運價逼近1.2萬美元大關；對照美國銀行最新報告，美國正面臨港口壅塞最後一哩路的難題，供應鏈吃緊更甚以往，預估最糟情況可能在今年底、明年第一季！

本周SCFI主要航線運價，美東線上漲1.85％、達11,976美元（40呎櫃）；歐洲線上漲0.36％、達7,551美元；美西線6,322美元，連續兩周持平；地中海線小跌0.17％、達7,498美元，是4月起漲來首次回檔；澳新線進入傳統旺季，上漲3.3％至4,442美元。

上海航交所說明，北美航線運價上漲，主要受到疫情籠罩、需求高檔的影響，包括製造業與零售業增補庫存、防疫物資等。貨代業者稱，疫情造成港口及內陸運輸壅堵，加劇全球航運產業鏈供給惡化，船舶周轉率及準班率持續探低，缺櫃、缺艙、缺工、缺車情況恐延續至年底。

隨著假日購物季將至，南加州海洋交易所23日顯示，洛杉磯港、長灘港外有95艘船在錨地或海上漂流區等待泊位，其中70艘為貨櫃船。由於卡車、司機短缺，及進口消費品需求旺盛，促使美西港口壅堵屢創紀錄。船隻等待進港時間延至8.7天，比8月中旬的6.2天更久。

貨櫃運輸物流鏈瓶頸有多嚴重？本周多家美國重量級企業財報會議紛紛釋出悲觀訊息，耐吉24日表示，從亞洲製造中心到北美的船運時間翻倍，最近一季更加惡化，主要是港口積壓待撥訂貨、鐵路壅塞、勞工短缺等問題。

Costco在23日表示，疫情升溫導致門市出現恐慌性搶購潮，需求增加卻碰上供應鏈瓶頸，貨物運輸延誤兩～三周、卡車司機短缺等，推升貨櫃和運輸成本約是疫前的六倍。運輸問題導致交貨困難，已決定將部分民生用品恢復去年疫情爆發期間實施的限購機制。

貨代業者透露，國內企業目前都盡可能提早搶艙搶櫃。高價值商品像是電子科技，只要有艙有櫃大都願意付高運價裝船出貨，搶賺美國等消費大國解封後報復性需求。

美國銀行全球研究（BofA）研究報告顯示，疫情期間發展出來的供應鏈問題，在今年可能更惡化，包括卸貨、運輸等難題，最糟情況可能出現在今年底、明年第一季。

(時報資訊)