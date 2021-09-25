儘管外資今年來合力賣超上市櫃達4,459億元，但仍積極加碼特定營運強勁成長股，推升今年來高價股火熱行情。據統計，4千元級的股王矽力-KY以及力旺、旭隼等3檔千金股，24日股價齊步創天價，寫下台股史上從所未見的榮景，並攜手創意及南電等共11檔上市櫃股，齊步攻頂。

11檔股價齊寫天價的個股，依股價高低排序分別為矽力-KY、力旺、旭隼、創意、南電、宏觀、亨泰光、晶焱、德微、奇鋐、大眾控等，其中，前面9檔都是百元高價俱樂部，顯示創新高股都是高價股的天下，可謂強者恆強。投資專家指出，台股高價股蓬勃，資金行情是最大功勞，而籌碼獲外資或投信鎖碼的優勢下，將股價拱上天。

外資8月及9月對台股集中市場轉為買超，但累計今年來仍賣超4,585.69億元，加計上櫃賣超126.17億元，合計賣超4,459.52億元。惟對股王矽力-KY買超1,275張，另對力旺及旭隼也各買超10,656張及1,305張，24日股價齊步創高，外資功不可沒，尤其力旺是台股史上第六檔登上2千元大關，24日在台股高價股排名一口氣提高至第四名，狠甩富邦媒、譜瑞-KY及祥碩。

台股連二日強勢反彈，中小型股獲買盤推升震盪走高，上櫃高價股三雄，除了上述力旺創高外，信驊盤中一度攻上2,530元天價，譜瑞-KY也蓄勢再攻2千元，三雄強漲創波段新高效應，推升櫃買指數彈上月線收高213.1點，領先大盤率先過月線；隨著季底作帳倒數，法人積極作價中小型高價股持續受關注。

康和證券投資總監廖繼弘指出，信驊、力旺、譜瑞-KY都是小型半導體相關股，擁有籌碼面優勢，今年上半年業績表現佳，且下半年可望持續成長，加以有外資或投信法人作價買盤加持，推升股價震盪走高，在產業前景持續看好，且股王矽力-KY股價持續創高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意