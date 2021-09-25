受惠美股止穩向上，激勵市場信心，台股24日延續反攻氣勢，大漲181點，幾近收復前波跳空缺口，也宣示中國恒大事件對市場干擾暫時解除。法人認為，台股具旺季效應、季底作帳等利多題材加持，維持樂觀看法不變，未來成交量能若能補上，將有利多方續航，力拚重返月、季線兩道關卡。

台股24日在外資買盤歸隊之下，指數一舉登上半年線，收在17,260點，連兩日合計上漲333點，已超越中秋連節後首日補跌長黑高點，帶動周線跌勢收斂至下跌16點，惟成交量僅小幅增加至2,789.17億元，仍低於3,000億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股雖然近期量能略顯不足，持續低於月均量以下，但即便先前因恒大事件干擾，也並未出現「下跌出量、反彈量縮」的背離情況，研判是短線市場雜音較多，導致觀望意願仍高所致。

中長線無虞 有利買盤

就整體而言，台股中長線無虞，基本面維持向上趨勢，對盤勢仍抱持樂觀態度，Delta變種病毒疫情、恒大債務事件後續影響程度有限，且第四季進入歐美感恩節、耶誕節消費旺季，搭配去年同期基期相對較低，有機會激勵買盤重新進駐。

群益投顧董事長蔡明彥認為，恒大風暴短期危機鈍化，電子季底作帳行情可望接棒，目前投信法人積極布局中小電子股、高價IC設計及晶圓代工股，將是作帳行情核心。

凱基投顧分析，目前盤面類股漲多跌少，支撐盤勢維持高檔，就技術面來看，根據月線扣抵位置估算，若大盤在月底前仍無法收復月線，將導致月線轉為下彎，再加上季線持續扣高，下彎速度加快，下周若無法續彈，一舉收復月、季線，將浮現月季線同步下彎的助跌壓力。

電金傳產 有表現空間

此外，針對交易動能持續偏低，法人認為，後續大盤仍須補量，帶動指數出量走揚，預期指數可能在月、季線維持區間整理機率，待有效轉強的訊號確認後，才能推升指數再度衝高上攻。

在個股操作上，蔡明翰建議，由於盤面類股輪動快速，包括電子、金融、傳產都有表現空間，「分散布局、強者恆強」為目前主要進出策略，可搭配第四季旺季受惠族群觀察。

(時報資訊)