大陸瓦楞紙價大漲，工紙三雄榮成、永豐餘可望在對岸跟漲，正隆台灣也研擬加碼外銷原紙搶單。據了解，最新一波漲勢由龍頭陸廠玖龍所帶動，24日起上調原紙價格，漲幅每噸人民幣50～150元，工紙三雄報價會盡量貼近大廠，搶賺這波高紙價。

值得注意的是，隨著各紙廠漲價函出籠，已促使下游紙箱廠搶著先拉貨，陸續傳出重複下單囤貨現象，台廠擔心市場突然反轉恐打亂行情，也開始出現謹慎管控出貨，甚至惜售的態度。

台廠分析，大陸祭出能耗雙控政策，已開始影響造紙廠降載、限產，中秋節前後甚至傳出大型陸廠各機台輪流停機消息，包括東莞玖龍工廠七台紙機將在10月1～8日停機，合計減產6.12萬噸紙與紙板，含箱板瓦楞紙減產3.29萬噸；廣東理文計劃9至12月有兩台紙機停機。據隆眾資訊消息，無錫榮成PM2機台也有停機計畫。

紙廠這波停產潮，除了響應節能減排政策，也跟原料短缺、紙機升級改造等有關。大陸今年全面實施禁廢令，杜絕進口廢紙，造成大陸造紙纖維原料供應吃緊，間接推升高紙價，市場供需價格波動劇烈。

據業界資訊，大陸瓦楞紙出廠價已漲至每噸近人民幣4千元，其中AA級別瓦楞紙均價約3,870元，年漲約15％。所謂金九銀十旺季，繼黃金周、中秋節之後，接著雙11購物節，大量消費、電商快遞包裝需求，帶動訂單明顯提升，支撐高紙價。

未來順著這波停產潮，會不會造成工紙供應吃緊，成為台廠迎轉單的機會，也是三雄關注焦點。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意