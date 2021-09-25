中國大陸從9月起實施「能耗雙控」政策，國內西進水泥廠台泥、亞泥及信大水泥的大陸廠區，都陸續收到減產、停產通知。業者指出，此政策一定會影響公司大陸地區第四季產銷營運，不過因各地區具體限制及政令發布時程或有不一，具體產銷數量現還未能估算。

市場估，「能耗雙控」對西進水泥廠各家第四季的產銷影響至少會有二至三成。雖有「能耗雙控」干擾，造成產銷減少，但西進水泥廠認為，進入傳統旺季，水泥需求增加，大陸水泥價格可望因「供緊需旺」下，出現較大幅度調漲，反而有利水泥族群下半年的營運表現。

台、亞泥表示，大陸旺季限電、限煤，供緊需旺，水泥價格推升力道反而會增強，水泥廠獲利能力會因此有大幅度成長。

台泥主要大陸市場營業區域在兩廣、四川及貴州西南等地，該公司指出，如果9月限產限電政策延續至第四季，一定會對該季產銷有影響，並造成整體營收的減少。不過也因為供給減少，反而加大水泥價格調漲的空間。台泥認為，由於第四季，傳統上是各基建工程、民間建築趕工的時期，對水泥的需求增加；而大陸政府的能耗雙控政策，勢必造成供給端的失控，在下游搶需求下，水泥價格調漲的速度及幅度，一定會比往年來得劇烈。

大陸市場水泥營收占整體合併營收六成以上的亞泥、信大水泥，當地營業區域所在的華中地區、南京地區，從進入旺季的8月開始，已陸續調漲 ，9月又有二、三波的漲價。

(時報資訊)

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