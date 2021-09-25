油價堅挺和大陸加強能耗雙控，石化原料從上游的乙烯到下游的泛用樹脂，如PVC、PE、PP 等近一周各有每公噸10～30美元漲價，台塑24日在法人點火推升下，股價突破盤整區，拉出一根紅K棒，帶動塑化族群股價一片紅通通。

包括亞聚、台塑、再生-KY、台聚、南亞、聯成、華夏等，24日股價漲幅逾2％，法人買盤集中在華夏、台聚、亞聚及台塑四檔，近一周買超皆逾萬張。

統一投顧董事長黎方國指出，五大泛用樹脂近一周報價普遍上揚，主要利多是油價盤堅，原料成本攀升，強化漲價預期，另一方面，中國官方加強落實「能耗雙控（能源消耗總量和強度雙控）」政策，限制高耗能產業煤、電用量，進而打壓大陸煤化工產能開工表現。

塑化產品報價上漲，加上亞洲裂解廠處於密集歲修期間，下游衍生物的產能也配合減產，整體供給面受控，預期在成本面推升環境下，剛性需求買盤將慢慢浮現，統一投顧相對看好PVC及EVA兩大產品線。

近期驅動PVC上漲利多因素，包括美國路州PVC產能因颶風襲擊生產受阻、產量減少，使供給減少。而大陸加強能耗雙控，煤炭及電石價格大漲，電石法PVC成本上揚，也推高電石法及乙烯法PVC價格。

在需求面部分，印度雨季結束，PVC需求復甦，加上庫存低檔，回補庫存買盤浮現，整體PVC供需格局偏緊。中長期而言，美國總統拜登推出的基礎建設刺激方案，新興市場包括中國、印度等地區的基礎建設推動，都將提振PVC需求，另一方面，大陸繼先前供給側改革之後，再次推出碳達峰及碳中和政策，將迫使落後的電石法PVC產能加速淘汰，抑制PVC產能，有利中長期PVC供需格局改善。

摩爾投顧分析師何基鼎分析，塑化原料相關原料短期受惠於油價，報價持續上漲，其中，EVA漲幅最大，單周上漲8.78％，帶動塑化族群近期發動一波攻勢。

惟股價是反映未來，在各國政府壓抑下，隨著塑化類股上漲，短線壓力將會越來越大，他建議，短期內，台聚、亞聚、台塑、聯成等，股價若無法持續再創新高，建議獲利了結、換股操作。

(時報資訊)