歐美氣候影響石化產能，導致大陸、亞洲石化市場進口量能縮減，而大陸第三季限制能源耗用較大產業，更讓當地一系列煤化工石化廠產能、營運首當其衝，部分石化新投產進度也出現遞延，導致供需愈顯緊繃。

包括大陸PVC產能佔比大宗的電石法PVC，還有因鞋用與太陽能需求升溫的EVA，以及化纖、EG、PTA等均包括在內，催化新一波塑化上漲攻勢。

影響所及，PVC、EVA波段漲幅逾14％、26％，每噸報價衝高至1,420美元、3,035美元新高價；台塑、華夏、聯成及台聚、亞聚收益活絡進補。

在化纖、EG及PTA方面，原本市況趨緩，但近期已止跌反彈，主因璨樹颱風侵襲浙江，導致當地石化廠產能受阻，加上大陸能耗雙控，煤化工EG產能縮減，以及布蘭特原油報價墊高到75美元助力；EG上漲逾4％，每噸報價站上700美元，達720美元，南亞、東聯、中纖營運加分。

江蘇、浙江、廣東、山東地區開始雙控，當地部分電石企業被迫停車；雖然前期檢修企業陸續恢復開工，但產量提升有限，PVC供需緊趨情況依舊十分嚴峻，烘托價格高檔走堅。

廠商指出，大陸能耗雙控預警等級靠前的多個省份均處西北地區，而西北地區是PVC最大產能集中地，政策加碼使開工進一步下滑。

雖然大陸下游需求明顯受到原料PVC價格上漲抑制，開工積極性有所下降，旺季表現應不如往年，但9、10月下游需求韌性仍強，庫存處於同期低位，下游廠商多只能被迫接受高價，PVC後市易漲難跌。

近期大陸因太陽能裝機潮動能再起，歐洲EVA廠家Versalis德國廠因故交貨不及，加上EVA主要原料之一VAM供應不順，恐影響EVA供應，推升內貿EVA價格暴漲衝破3,000美元歷史新高價位，下游廠商掀起一波搶貨潮。目前又有三、四家大陸、韓國EVA廠於10～11月集體歲修，市場預期EVA供需吃緊恐將維持至年底。 此外，9月中旬開始，大陸江浙地區雙控政策加碼消息在市場流傳；中秋節前，江蘇地區限電範圍進一步擴大，企業陸續接到限電通知。

由於江蘇地區PTA產能1,124萬噸、EG產能298萬噸，浙江地區PTA產能2,045萬噸、EG產能285萬噸，占比都較大，市場也在密切關注江浙地區的PTA及EG裝置動態。雙控持續加碼、上游生產裝置的異動，促使近期EG、PTA行情攀揚。

(時報資訊)

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