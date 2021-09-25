在「能耗雙控」政策要求下，大陸多省在中秋節前加碼限電至月底，已影響台商工廠營運。江蘇台商24日透露，多個地級市傳出直接停電，過往限電前還會行文，本次僅以口頭緊急告知。業者只能採取夜間、「十一」假期上班等生產方式因應。

但台商擔憂，若未來繼續延長限電兩周，各行各業都將難逃影響。

大陸國家主席習近平去年9月提出「雙碳」目標，近期大陸開始致力達成碳減排目標，但多省卻在9月11日遭大陸國家發改委點名，上半年能源消耗總量及強度（即能耗雙控）均未達標，引發中秋節前夕此輪限電，且部分地區的力度更前所未見。

被點名的江蘇省是台商聚集重鎮，一名當地台商接受本報訪問時表示，包括泰州等多個地級市，遭到當地政府直接「拉閘」，即直接不供應用電。

本次並非大陸首度限電，但台商表示，過往限電前，地方政府都會事先行文通知企業，讓業者有時間調配產線作業應變，這次卻在中秋節前臨時以「口頭」告知將限電50％，且時間上直接到9月底，官方動作不僅緊急，力度也大。

另一名長三角台商指出，以前地方政府通常會聽取企業意見，但這次下達命令的層級高，「我們持續大聲反映都沒有效果」。對於限電措施是否會延長，該台商說，「無法預料，現在台商採取措施因應，對產能及發貨影響還可承受，若限電再往後兩周，不只高耗能產業受波及，各行各業都會有影響」。

台商表示，目前只能將生產活動往後挪至「十一」假期，或者錯峰用電、改在晚上生產，但工資成本也就會跟著上漲。台商說：「其實政府不會很明確畫一條線告訴你要限（電）到哪裡，但現在企業必須自動自發，有沒有做政府都看得到，若你不做，他就會來找你。」

至於台商另一重鎮東莞，當地台商指出，22日之後，當地政府對一周限電措施提出更高要求，有些地方每周「開一停六」、「開二停五」，但限電措施區分很細，每個村鎮都有不同的要求，也有地方仍是「開五停二」。但據稱廣東有些地方還是有反映的空間，會體諒企業來放寬開工的時間。

(時報資訊)