經濟部24日公布最新外銷訂單統計，隨全球經濟穩定復甦，帶動科技應用產品及傳產貨品需求，加上國際原材物料行情維持高檔，各大貨品接單續強，讓8月外銷訂單來到535億美元，創歷年同月新高，年增17.6％，為連續18個月正成長。

8月外銷訂單雖持續成長，但增速不如預期，統計處長黃于玲解釋，確實有多項因素干擾，包括手機產品進入新舊機交替期的淡季，導致資訊通信產品接單金額比預估疲弱；先前受惠於疫情的宅經濟及遠距商機需求，也因全球疫情趨緩而開始降溫。

展望未來，黃于玲表示，COVID-19變種病毒持續在全球蔓延，美中貿易與科技紛爭未解，加上時序進入秋冬，外界對疫情有再升高的疑慮，恐增添全球經貿的不確定性，不過，隨著各國加速疫苗施打以及陸續推動振興方案，預料有利全球景氣穩健復甦。另外，新興科技應用及車用電子需求仍殷切，再加上消費性電子新品陸續上市，以及國際油價及鋼價續居高檔，均可望維繫外銷接單動能。

黃于玲預估，9月外銷訂單金額為580億至595億美元，年增15.9～18.9％，這也讓整體第三季外銷訂單金額來到1,668億至1,683億美元，年增率18.2～19.3％。

展望第四季，黃于玲指出，外銷訂單的增幅將會受到去年同期高基期的影響，特別是去年12月外銷訂單金額創史上最高紀錄，再加上宅經濟、遠距商機逐漸趨緩，這會使得第四季的年增率逐漸收歛。

從地區別來看，美國8月訂單金額為163.3億美元，為歷年同月新高，年增19.2％，連續19個月正成長，其中以電子產品增加13.0億美元、年增34.5％較多，基本金屬增加3.8億美元或增81.1％次之。

中國大陸及香港8月訂單金額也來到149.3億美元，為歷年同月新高，年增15.9％，也是連續19個月正成長，其中，以電子產品增加6.4億美元、年增10.3％、光學器材增加3.6億美元、年增23.1％、資訊通信產品增加3.5億美元、增32.4％較多。

歐洲地區8月訂單84.3億美元，則出現月減17.3％、年增3.7％，其中以基本金屬增加2.3億美元、增70.4％較多，運輸工具增加1.2億美元、增33.9％，值得注意的是，資訊通信產品減少2.3億美元、減6.0％，抵銷部分增幅。

（相關新聞見A4）

(時報資訊)