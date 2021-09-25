大陸已啟動「能耗雙控」限電政策，橫掃至少12省份，停工停產的產業也由高耗能行業，擴大到官方重視的太陽能、新能源汽車供應鏈。限電停產對大陸經濟成長勢必造成影響，野村率先公布最新報告，將大陸2021年GDP增長預測從8.2％下調至7.7％，原因即是工廠在停電和環保政策下暫停營運。

值得注意的是，大陸國家發改委24日宣布，將嚴禁新增虛擬貨幣「挖礦」專案納入「能耗雙控」考核，對於發現並查實新增虛擬貨幣項目的地區，將加倍計算該地區的能源消費量。

綜合外媒24日報導，為達成減碳目標，中秋前夕大陸多地推出嚴苛的限電減排措施，部分地方政府一刀切的做法，使受波及產業前期的鋼鐵、水泥、化工等高耗能產業，延伸到太陽能、新能源汽車、造船等行業，而江蘇、安徽、浙江等地的太陽能產業因限電，傳出多家膠膜、多晶矽企業被要求停工限產，預計全年太陽能發電裝機量將比預期降低15％至20％。

與新能源汽車有重大關連的電池產業鏈也遭池魚之殃。譬如磷酸鐵鋰所用的黃磷，因為雲南、貴州加強對磷化工企業限電，導致供應缺口陡然擴大，中秋前後黃磷價格飆漲逾八成。位在江蘇泰州、大陸最大民營造船企業揚子江船業集團也傳出因配合官方要求，船廠生產受到影響。

業內人士指出，在相關產業鏈的上游部份，鋼材、水泥、鋁、黃磷等原料因供不應求，近日價格直線拉升，創下歷史新高；下游方面，價格傳導進而拉升生產成本之外，供貨周期也拉長，讓業者訂單交付的壓力變大。

因限電停產逐漸擴大，引發市場對大陸經濟成長的揣測。野村24日指出，幾周以來大陸有越來越多工廠被迫停止營運，因此將2021年大陸國內生產總值（GDP）年增率預測，從8.2％下調至7.7％。

（相關新聞見A2、A7）

(時報資訊)