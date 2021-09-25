中秋節長假後，台股受大陸恒大集團財務風暴波及重挫350點，所幸恒大違約危機暫除，法人連兩日逢低承接，大盤陸續收復半年線及5日線。分析師建議，隨著恒大風波趨緩，投資人可留意獲低接買盤進駐的個股，包括英業達、亞聚等16檔，搶搭法人順風車，迎接光輝10月行情。

永豐投顧總經理李學詩認為，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在利率決策會議（FOMC）會後表示，美國對恒大集團的債務幾乎沒有直接曝險，投資者對恒大驚慌情緒緩解，同時，預計在下一次會議11月2～3日，宣布縮減購債並於2022年中結束，該言論符合市場預期，美股及台股順勢反彈，台股下周預計17,000～17,400點區間震盪，投資人可留意法人認養股，伺機逢低布局。

台新投顧副總黃文清認為，台股近期成交量能多在3,000億元以下，不論是下跌或上漲，均無法突破20日均量，因此，雖然反彈過季線的壓力頗重，但下方的支撐性也相當強勁，值此台股呈現震盪之際，挑選個股的技巧就顯得相當重要，建議朝著法人本周齊步看好的個股為選股方向。

統計近五個交易日投信、外資及自營商，均同步站在買方的個股有；英業達、亞聚、台塑、聯茂、長榮、奇鋐、漢磊、台揚、南亞、新唐、華夏、博智、景碩、台聚、光洋科、雙鴻等16檔。

受惠EVA價格漲勢再起，近期成為盤面強勢股的亞聚，周漲幅5.48％，上漲2.4元。法人表示，EVA報價看俏來自於大陸推動碳中和政策，激勵太陽能電池安裝量增加，提振太陽能級EVA需求。

散熱模組廠奇鋐，受惠企業需求推動PC/AIO組裝業務訂單，8月合併營收已連三個月上揚，下半年伺服器需求暢旺，業績仍有機會持續走高。奇鋐本周股價漲幅6.22％，上漲4.9元。

貨櫃航運長榮即將發布9月合併營收表現，隨著2.4萬TEU大船投入歐洲線營運、運價高檔利多，單月合併營將有望再創新高，長榮24日股價重回月線。（相關新聞見A3）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意