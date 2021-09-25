大陸房地產商恒大集團的債務危機將如何收場？外媒預測，北京當局將保護購房者和供應商，避免經濟和社會動盪。香港財政司司長陳茂波出面信心喊話，稱恒大的債務危機不會在香港引起系統性風險，呼籲投資者不要亂了方寸。渣打銀行也表態，不會削弱對中國的投資熱情。

與此同時，深圳市政府24日宣布，將在香港發行不超過人民幣50億元的離岸地方政府債券，並將在香港聯合交易所上市。香港特首林鄭月娥對此表示歡迎，稱此舉將豐富香港市場的人民幣金融產品，促進人民幣國際化。

據外媒報導，恒大危機有解。北京當局將安排債務重組，讓債券持有人和銀行承受損失，但保持企業營運，以保護購房者和供應商，避免經濟和社會出現動盪。

過去幾天，隨著恒大集團在大陸各省市的建案停工和投資者聚集在恒大辦公室外發動抗議活動，尾部風險在上升。有報導稱，恒大正在興建的800個項目中，逾半數因資金緊張而停擺。報導稱，政府可能出手接管，避免暴雷。

與此同時，陳茂波昨表示，恒大引發香港金融系統性風險很低，無法與2008年美國的雷曼兄弟事件同日而語。

此外，英國渣打銀行財務長Andy Halford於23日在美國銀行主辦的銀行業會議上表示，恒大集團的危機不會抑制渣打銀行在華投資的興趣。「與世界其他地區相比，中國經濟的總體增長仍然非常強勁，我們預計它不會削弱我們的熱情」。

「渣打銀行在香港的房地產投資約為60億美元，在全球約190億美元的房地產投資組合中，有12.5億美元在中國」，Halford說，「我們需要小心，不要反應過度，在這種情況下，我們沒有任何重大的風險破口，整個行業的風險破口非常溫和，我們的擔憂程度遠低於市場最初的反應」。

此外，深圳市政府24日宣布，將於10月在香港發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，並將在香港聯合交易所上市，發行期限為2年期、3年期及5年期。3年期及5年期的債券屬綠色債券。

林鄭月娥表示，作為協助大陸「走出去」的首要平台，擴大和深化香港的人民幣債務市場，加強大陸與香港的金融合作，標誌香港金融服務業發展邁向另一重要里程。

(時報資訊)