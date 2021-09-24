新加坡確診人數不斷飆升，將於27日起加強防疫，包括限縮社交聚會最多2人、餐廳內用最多2人一組，以減緩病例增加速度。僅限完成接種者參與的大型活動仍維持最多1000人。

新加坡疫苗覆蓋率已超過8成。不過，自8月中逐步鬆綁防疫措施後，本土病例不斷攀升，8月底開始新增病例幾乎每週倍增，9月22日、23日更連續兩天刷新單日確診人數紀錄。

新加坡23日新增1504人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），全國至今累計8萬2860人確診，其中70人病故。星國跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會表示，依目前趨勢，下週單日新增確診人數恐高達3200人。

工作小組聯合領導人、財政部長黃循財表示，這波疫情對醫療體系造成很大壓力，為了減緩病例增加速度，必須再次緊縮防疫措施，自27日開始，預計實施一個月至10月24日；並呼籲民眾減少社交活動。

相關措施包括社交聚會人數將從目前最多5人降至最多2人；餐廳內用人數同樣從最多5人一桌限縮為最多2人一組；工作場所恢復居家辦公模式；國小學生居家學習2週等。

黃循財說，政府將提供僱傭補貼、租金減免等以協助受影響的產業。

至於電影院及宗教聚會、會展、現場表演、運動賽事等大型活動，若出席者都已完整接種COVID-19疫苗，人數限制仍維持最多1000人。

新加坡衛生部長王乙康表示，Delta變異株導致最近確診病例激增，政府為此已增加COVID-19專用病房，持續增加社區照護設施床位，並成立接近醫院設備等級的社區治療設施，安置有慢性病史的年長確診者，以減少醫院負擔。

另外，衛生部表示，由於新加坡疫苗覆蓋率高，目前約98%的確診病例是輕症或無症狀，當局也擴大實施「居家康復計畫」，讓更多已接種的確診者在家裡康復。王乙康說，目前約40%的確診者都在家康復。

官員強調，新加坡仍朝向「與病毒共存」的目標前進，逐步開放的計畫沒有改變，只是需要隨著疫情變化做出調整，以確保醫療體系不會負荷過重。

(時報資訊)