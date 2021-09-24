《澳洲人報》（The Australian）24日報導，由於北京政府可能針對個別成員國施壓，阻止台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），其中有意加強與中國大陸經貿關係的祕魯，被認為可能成為北京的「首要目標」。

　《澳洲人報》指出，由於加入CPTPP需要全體成員國一致同意，部分支持台灣者擔心，秘魯可能成為北京政府施壓的目標，因為該國7月底才宣誓就職的新任總統卡斯蒂約（Pedro Castillo），曾表示希望優先改善與北京的關係。

　「路透社」先前報導，卡斯蒂約在上任的第一週，便迅速接見北京駐秘魯大使梁宇，以及中國大陸於當地的礦業高階主管，有意加強雙方已簽署多年的自由貿易協定（FTA），並希望提高秘魯礦業的稅率，以增加政府收入。

　一位參與近期CPTPP協商過程的資深外交消息人士告訴《澳洲人報》，同樣曾遭遇北京政府經貿脅迫手段的澳洲、日本和加拿大，正持續尋找讓台灣能夠順利加入CPTPP的辦法。

　澳洲貿易觀光暨投資部長特漢（Dan Tehan）先前表示，根據CPTPP加入規範（CPTPP Accession Guidelines），澳洲將其他成員國合作，以共識為基礎來考慮台灣的申請。澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）公共意見與外交政策計畫主任卡薩姆（Natasha Kassam）指出，在讓台灣加入的同時拒絕中國大陸，將導致成員國感到不安，但若由5至6個成員國領導，以現有規範下的秩序、制度建立、維護標準的形式進行集體行動，台灣便有機會成功加入。

(時報資訊)

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