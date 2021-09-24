「榮成紙業二林廠毗連擴展計畫」，24日進行環評第一次審查 。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真） 「榮成紙業二林廠毗連擴展計畫」，24日進行環評第一次審查 。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真） 二林榮成紙廠提出擴廠計畫，24日進行環評第一次審查，環團質疑擴廠位於農業區，用地近20公頃，已是工業區等級的大規模開發，卻以特定工廠申請變更，要求直接退件；環評委員會要求開發單位釐清土地使用分區及法規爭點和降低空汙、排放廢水等，再行送審。

榮成紙業彰化二林是台灣工業用紙的龍頭大廠，不少知名電商紙箱都少不了它，最近提出「榮成紙業二林廠毗連擴展計畫」，要新建汽電設施、原物料倉庫、辦公區、停車空間和隔離綠帶，其中有廠房因取得特定工廠登記而已經設置了。

業者強調，擴廠考量對環境友善，計畫將年限已久之焚化鍋爐汰換為汽電共生的鍋爐，並以固體再生燃料為主要燃燒原料，以全廠生媒用量不增加情況下進行開發行為。

彰化環保聯盟總幹事施月英指出，工廠從5公頃擴張將近20公頃，根本是工業區的開發規模，卻依工廠管理輔導法來審議，而且環評第一次審議都還沒召開，新廠房就設置了，怎麼降低空汙、改善廢水排放等，計畫裡通通看不到。

地球公民基金會等環團也質疑，堂堂大廠，長期以來廢棄紙箱卻堆置在廠區外的農地上，沒有盡到敦親睦鄰的責任，加上經常空汙、水汙違規被開罰，開發計畫看不到友善環境。

環保局召開第一次環境影響評估審議，20位位均出席，要求開發單位釐清土地使用分區及法規爭點，再行送審，另外針對溫室氣體及空氣汙染物排放量和噪音增量提出減輕措施。

環委也指出，擴廠後排放廢水對承受水體及下游灌溉用水取水口之影響要說明清楚，必須承諾具體水質改善抵減措施，補充廠區排水及滯洪設施。。

最後並要求檢討鍋爐汽電共生程序變更前後之生煤用量，說明固體衍生燃料內容及汙泥之使用時機與使用量，並補件友善環境的具體措施。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意