歐盟近期提案，未來境內使用的行動裝置充電接頭將採用統一規格，減少電子垃圾汙染，該創舉此舉將影響許多消費電子產品廠商，尤其是iPhone製造商蘋果，受到的衝擊將遠超過其他競爭對手。蘋果iPhone始終保持Lightning接孔，不少蘋果消費者也期望可以看到蘋果統一規格的一天，但從商業角度來看，蘋果採用Lightning有龐大收益，不太可能說換就換。

蘋果今年秋季發表會登場端出新品，包括最新一代的iPhone、iPad及Apple Watch等多項產品，其中iPad mini及Apple Watch Series 7，在更新的充電功能加入USB Type-C介面，iPad mini充電孔更是改成USB Type-C接孔，新款iPad維持 Type-C充電介面，代表iPad系列及Apple Watch將全面迎來Type-C的規格。

然而，今年的iPhone 13系列仍舊採用Lightning，先前就有蘋果產品Lighting 接孔未來將逐漸替換為Type-C，天風證券分析師郭明錤斷言，蘋果不會在iPhone這系列產品放行，至於蘋果更傾向捨棄 Lightning，取消充電孔、直接採用MagSafe 無線充電，但目前該技術尚未成熟，預料蘋果短期內不會取消Lightning的充電孔。

郭明錤認為，主要是Type-C接孔採免費的開放標準、防水性不如 Lightning 以及 MagSafe，不利於 MFi 認證的獲利能力。蘋果從2012 年推出 iPhone 5以來，一直採用Lightning，並透過MFi 認證嚴格監管Lightning與配件的品質，第三方業者還必須向蘋果支付授權金才能生產配件，每年收益就超過1億美元，可說是一筆相當穩定的獲利項目。

今年歐盟執委會(European Commission )23日提案，所有智慧型手機、平板電腦、相機、耳機、藍芽喇叭以及遊戲機都要統一規格，該提案交付歐洲議會後，製造商將有2年時間調整。

蘋果則是表示，統一規格不會讓電子配件減省，反而造成大量電子垃圾，面對習慣Lightning的消費者來說，也是一大衝擊。蘋果的競爭對手Android作業系統的裝置大多採用Type-C規格，根據歐盟執委會2019年提出研究報告，2018年與手機一同銷售的充電器接孔採用USB micro-B比重50%，29%附Type-C，21%附Lightning。

至於歐盟跟蘋果針對該問題也纏鬥十幾年，從2009年歐盟面對充電器接孔有30多種不同規格以來，打算推行統一規格，希望減少電子垃圾之餘，也能推倒技術壁壘，讓消費者更公平選擇。不過，蘋果2012年就以推出Lightning與micro-B相容，僅透過轉接器就達到歐盟標準，但歐盟最新推出的法過通過，蘋果2024年必須在歐盟市場放棄Lightning，歐盟預估會減少980噸電子垃圾。

(時報資訊)