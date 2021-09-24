藝術家們可以在NVIDIA Canvas人工智慧（AI）繪畫應用程式中，點選材質草草揮灑幾筆，便能透過AI將塗鴉變成精美的藝術品，在今日發布的更新內容中加入了自訂風格樣式。使用者現在可以把自己手中擁有的影像外觀及氛圍，或是「風格樣式」，套用到在Canvas中繪製的最終畫作上。

今日開放下載的九月份Studio驅動程式，便支援了上述的Canvas更新內容。最新的Studio驅動程式還支援了即將發布的Windows 11作業系統，加入不少GPU加速Windows 11功能，助力在全新作業系統上進行各項創意工作流程。

Studio驅動程式還加入支援剪映Pro影片剪輯軟體，還有Maxine AR SDK更新項目，提高了在Notch等應用程式中AI人體追蹤功能的品質和穩定性。

除了今日發布的Canvas更新項目，NVIDIA Omniverse最近也讓數百萬名用戶接觸到元宇宙，而本月初推出的NVIDIA Broadcast應用程式更新項目，也改善了網路直播關鍵時刻的背景噪音去除功能。

NVIDIA GPU使用者可以通過GeForce Experience、NVIDIA RTX Experience 或是從驅動程式下載頁面取得最新的Studio驅動程式（版本472.12），當中支援所有創意應用程式的最新更新項目。

如果你需要一台裝置來支援這些應用程式，華碩的新款筆記型電腦也將加入NVIDIA Studio的產品線陣容：包括實力強大的ProArt StudioBook 16、散發優雅氣質的Zenbook Pro，還有功能性十足的VivoBook Pro。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意