投資臺灣事務所24日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添4家中小企業擴大投資11億元，包括鉅昕鋼鐵、喬國能源科技、百納塑膠及瑋豐材料科技。

目前「中小企業加速投資行動方案」已召開105次聯審，通過664家中小企業投資約2,787億元，帶來2萬5,388個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動1,002家企業投資約1兆3,424億元，預估創造11萬3,775個本國就業機會，後續尚有49家企業排隊待審。

鉅昕鋼鐵為專業的綠能環保鋼鐵材料供應廠，本次投資以角鋼全鎖合節能減碳結構設計，節省500噸用鋼量來降低碳排放，為臺灣工業廠房建築引入節能減碳風潮。朝智慧化工廠邁進，計劃斥資4億元在高雄和發產業園區興建廠房，採用自主研發之專利廠內預組焊技術，大幅縮短現場施工50%時間、並以業界最環保之彩鋼瓦太陽能系統作為設計，贏取綠建築標章之示範工廠。廠內導入先進預組焊建築梁柱鋼筋籠產品產線，提高產品附加價值，提升整體營運效能，也為國內增加25個就業機會。

喬國能源科技主要從事BIPV(Building-integrated photovoltaics建築整合太陽能)太陽能鋼板光電模組研發與製造，鋼板光電模組突破業界技術，直接將電池片封裝在屋頂板上，讓模組即屋頂，省去玻璃、鋁框、支架等材料。為持續推廣此項極具競爭力之產品，計劃招募本國員工14名，斥資4億元在南投縣既有草屯廠區增設產線，導入ERP、MES智慧化系統，達到故障預測、自動控制、自動排程與自動參數設定等效能，提升產品良率與產量，讓我國綠能光電產業更具全球競爭力。

百納塑膠主要製造電子開關、連接器、電腦資訊周邊產品零組件，事業觸角亦擴及汽機車電機組配品、汽車內飾板、腳踏車變速器、LED等產品生產。由於既有廠房之產能已不敷日漸成長業績所用，為提高服務量能與客戶多元化之需求，計劃招募本國員工26名，擴大投入逾2億元，在臺中西屯區興建新廠，導入智慧機械、ERP與即時監控系統，持續推動產業智機化，以期未來能以自有品牌行銷市場，將公司營運推向另一波成長高峰。

瑋豐材料科技主要以新興能源及新材料發展為業務主軸，主要產品為木質生質燃料，由木材回收而製成，代替石化燃料，亦有提供菇類栽培介質與木粉等品項。為持續配合政府推動綠能科技及循環經濟政策，計劃擴大投入逾6千萬元，在新竹竹北新建之廠房購置自動破碎機與自動造粒機，亦在廠內導入智慧化管理，可即時監控環境，當溫度過高時可啟動環境灑水系統，減少環境汙染與高溫風險，達成永續發展之目標，將為國內帶來8個就業機會。

(時報資訊)