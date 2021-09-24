搶振興五倍券商機，台北美福大飯店推出加碼好康，自10月11日起至12月30日止，凡預定「你享宿 我加倍」住房專案，以及「你想婚 享520優惠」婚宴專案，以紙本振興五倍券的2,000元面額，再支付2,999元即可入住行政客房，最優惠折扣31折起，盡情享受卓越五星客房的頂級設施及服務。另外針對即將步入禮堂的新人，如使用五倍券支付婚宴訂金，賓客人數達50位以上，可享每位免收一成服務費。

國境未開出國很難，用振興五倍券可好好暢玩台灣。凡透過飯店官網或者電話預訂美福飯店「你享宿 我加倍」住房專案，憑指定金額紙本振興券支付房費，即可以現金激省價2,999元下榻五星客房。雙人入住可使用2,000元紙本振興券，現金加價2,999元，用4,999元的31折優惠，入住價值16,170元的行政客房。4人出遊可持5,000元紙本振興券，現金加價2,999元，用7,999元走進價值21,945元的菁英客房，每人每晚不用2,000元。

台北美福飯店「彩匯」自助餐廳，早餐就提供香濃的美福牛肉麵，以及現煮海味粥、手工粉漿蛋餅，傳統手握飯糰等，而為了營造出國風情，亦準備了日式炒麵麵包、可自選配料的滑嫩歐姆蛋、熱騰騰出爐的歐式麵包與其搭配的起司與西式燻肉，不定期變換菜色內容，讓往來遊客每次都能有不同的體驗。客房內的Minibar點心及飲品完全免費，除此之外，還可以體驗兒戲遊戲室、戶外恆溫泳池、健身房、三溫暖等眾多頂級設施，體驗賓至如歸的尊寵禮遇。

台北美福飯店另推出「振興五倍520婚宴優惠」，即日起至12/31止，凡以五倍券支付訂金10,000元，賓客人數達50位以上，每位可享免收一成服務費，另再贈一間雙人行政客房。

(時報資訊)