迎接振興五倍券及週年慶的商機，環球購物中心Global Mall推出加碼放大送30倍點數，包括五倍券紙本、行動支付、聯名卡通通加乘加碼回饋，不僅點數大放送達30倍，搭配滿額贈，最高回饋可達22％，同時也推出高單價3C家電5折起、餐飲美食優惠買一送一，讓消費者振興券面額放大抵用，預計將帶動業績成長上看二成。

由於Global Mall周年慶自10月7日開打，配合振興五倍券10月8日發放，自10月7日起至31日使用紙本振興券或是刷GMpay單日單筆滿1,000元即加贈iMall點數30倍，亦即消費滿1,000元通常為累積10點(100元累積1點)，額外再加贈300點，共可獲贈310點，可抵用現金90元。

同時再搭配週年慶、聯名卡回饋，iMall會員使用振興五倍券5,000元，除了可享週年慶加碼回饋全館累計消費滿3,000元送300元限量電子商品禮券、刷GMpay綁定Global Mall聯名卡不僅滿2,000送100元電子商品禮券，還能享5%刷卡金，因此使用振興五倍券5,000元消費，最高可回饋價值1,100元、回饋率上看22％，更甚於去年振興三倍券回饋幅度。

此外數位綁定及看準行動支付無接觸的便利性，Global Mall更攜手五大行動支付通路合作，加碼回饋30倍，iMall會員使用綁定振興券的街口支付、Pi拍錢包、LINE Pay、悠遊付及台灣Pay消費，單店單筆消費滿1,000元，即加贈iMall點數30倍，消費者便利用、享好康。此外搭配四大指定銀行，包括國泰世華銀行、玉山銀行、花旗銀行及匯豐銀行當日單店消費滿3,000元即贈100元電子商品禮券。

除了加碼振興券使用回饋，Global Mall全台七店-新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市集結館內上百個品牌推出超值優惠，主攻高單價3C家電5折起，同時還推出餐飲買一送一，消費者可以趁機添購家中大型居家商品或是犒賞自己，放大消費券面額享好康。

(時報資訊)