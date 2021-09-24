類比IC大廠Analog Devices, Inc.（Nasdaq：ADI）宣佈英國知名品牌Lotus汽車計畫在其下一代電動車（EV）架構中採用ADI的無線電池管理系統（無線BMS）。ADI的無線BMS憑藉不斷提升的設計彈性、更高的電池可維護性及更輕量而獲得Lotus青睞。此次合作將助力Lotus安全穩步擴展其未來電動車平台，持續突破設計和技術邊界。

ADI無線BMS技術省去傳統線束，減少高達90%的線束和15%的電池組體積，並提高設計彈性及可製造性，同時不影響電池使用壽命內的里程數和充電精度。ADI無線BMS簡化了電池組的裝配與拆卸過程，確保快速高效地移除，並修復故障電池電芯。

Lotus動力與底盤工程總監Richard Lively表示：「我們與ADI密切合作將無線BMS整合至全新的輕量化電動車架構（LEVA）中，未來，所有Lotus電動車均將基於此架構設計。無線BMS透過省去傳統線束協助Lotus提供輕量化解決方案，在優化車輛性能的同時，也契合我們『以優秀技術賦予卓越性能』的品牌理念。」

Lotus汽車車身架構的設計目標是使其發揮超高性能。無線BMS的設計彈性讓Lotus的工程師在進行車輛設計時能夠更自由，使電池組融入整車設計，而非讓整車設計去適應電池組。ADI的無線BMS可最大化每個電芯的能量利用率，進而優化車輛續航里程，其與Lotus對耐久性的專注要求一致。

ADI電動汽車事業部總經理Roger Keen表示：「Lotus在製造高性能、持久耐用的賽車和道路車輛方面享有盛名，其多款車型榮登經典之列。我們攜手重新設想了可能性，為電動車產業開發了一款變革性方案：全新的超輕量化傳動架構和無線電池管理系統，在協助汽車達到優異性能的同時，也為環境的永續發展和低碳地球作出貢獻。」

此外，電池必須能跟上Lotus汽車的使用壽命。無線BMS能夠測量電池組健康狀態，簡化裝配和拆卸過程，確保故障的電芯能快速高效地拆卸並修復。由於電池模組是軟體可編程的，因此可實現快捷的線上升級，使得道路車輛與賽車的維護更加輕鬆快捷。電芯控制器與電池模組作為一可維護單元使用，可進一步簡化服務模式。

(時報資訊)