疫情過後，財委會下周開始啟動。金管會主委黃天牧27日將赴立法院財委會進行業務報告，當週輪值召委為立委鍾佳濱。就金管會出具給財委會的報告指出，金管會將兵分三路提升金融監理能力。除了研修保險法相關配套子法，「辦理數位業務查核並精進檢查技能、強化監理科技運用」更是亮點。

金融業拼金融科技，金管會也積極提升監理科技能力。就報告顯示，為因應金融科技發展，金管會正規劃辦理純網路銀行、電子保單作業、行動投保及網路投保業務的保戶身分驗證等相關查核事項；另持續對新種業務建立數位化查核程序，並運用科技工具對金融機構發布的APP進行檢測，未來並將積極培訓「檢測種子人員」，精進數位金融的查核能力。

另外，為維護資本市場秩序暨保護投資人權益，金管會已督導周邊單位發展人工智慧(AI)、大數據及流程機器人等技術運用於市場監視及發行面監理。未來將督導其持續優化大數據資料庫、擴大對網路資訊的蒐集分析範圍，並將運用AI至上市櫃公司財務業務監理，以提升預警及偵測能力。

為配合「保險法」修正，金管會在2021年11月底前也會持續完成、發布「保險業負責人應具備資格條件準則」、「保險業資本適足性管理辦法」及「保險業辦理不動產投資管理辦法」等相關子法之研議。

業務報告中也指出，國內金融三業獲利表現良好，今年前7月銀行業的稅前盈餘為2,476億元，較去年同期2,339億元增加137億元；證券期貨業（包括投信業）為894億元，較去年同期400億元增加494億元；保險業為3,192億元，較去年同期1,604億元增加1,588億元。金融三業合計稅前盈餘高達6,562億元，創下歷史同期新高。

金管會表示，為活絡不動產證券化市場，近期修正「證券投資信託及顧問法」部分條文修正草案，已在2021年7月23日送行政院，預計於本會期送大院審查，也是本會期重要工作，希望獲得立委們支持完成修法。

(時報資訊)