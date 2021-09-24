證交所將於9月27日起至11月19日止，再次舉辦網路闖關有獎徵答活動，此次以「財運犇騰牛來運轉」為主題。活動期間週週抽獎，8週共計1,120個獎項，總獎金高達44萬元。證交所歡迎大眾踴躍參與。

證交所說明，網路闖關有獎徵答活動今年已邁入第11屆，目的是希望藉由遊戲宣導證券商品常識及交易風險，並協助大眾建立正確的投資理財觀念。

由於有獎徵答活動內容輕鬆有趣，每每推出皆獲得熱烈迴響，去（109）年活動網站瀏覽人數更突破歷年紀錄，達28萬人次，對於投資人教育的推廣，有相當助益。

今年闖關活動設計以象徵股市暢旺的Q版公牛為主角，進行大富翁遊戲，遊戲題型靈活，除了涵蓋各式證券知識，也將近期熱議的當沖交易風險及社群媒體投資詐騙宣導納入試題，同時鼓勵玩家進入「公開資訊觀測站」實際查詢上市公司公告之財務資訊及股利分派情形等內容，幫助大眾建立正確選擇投資標的之判斷能力及提醒慎防投資風險。

此活動透過手機或電腦均可參加，只要以電子郵件地址註冊後即可進行遊戲，成功闖關後，每週還可參加抽獎，歡迎大眾踴躍參與，把握中獎機會！活動詳細資訊請見證交所「投資人知識網」或「證交所臉書粉絲專頁」活動專屬網頁。

(時報資訊)