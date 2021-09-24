央行23日再出手打炒房，今(24日)起針對六都及新竹縣市，祭出第2戶房貸不得有寬限期的手段，雖然還是有網友肯定央行有在做事，但大多網友認為限制寬限期不痛不癢，房價只會越來越貴，還有網友笑稱六都及新竹縣市是「政府認證的熱區」，「所以第七都成形囉？」、「新竹直接被央行升格？」。

由於房價居高不下，央行再出手打炒房，針對六都及新竹縣市，祭出自然人第2戶房貸不得有寬限期，購地貸款由最高6成5，降至6成，工業區閒置土地抵押貸款則由最高5成5，降至5成，且規定1年內須開工，避免貸款囤地等手段，外界反應不一，中國時報報導，清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚認為，目前市場資金很多，這波炒房相當凶猛，央行再祭管制措施「有警示作用」但「效果不大」。

中華民國不動產開發公會全聯會祕書長于俊明則表示，民眾購買第2戶常是為了幫子女置產、換置新屋，或因異地工作等因素，不是在炒房，央行不准在貸款有寬限期，欠缺合理性。商總主席賴正鎰預估，政策接連打房衝擊全年交易，今年推案量恐大減10至15%，推案總量將降至1.2兆元，減少約2000億元。

網友也在PTT房板、八卦板熱烈討論央行再出拳，有網友留言表示，「房價又要漲了」、「房子會越來越貴 還在觀望的以後會後悔」、「「升息我就相信你是真打房..」，但也有網友肯定央行「這個比2.0兇多了」、「有做事推一下」，還有網友留言說「政府都給你提示要買這8區」、「政府認證的熱區~y 」、「新竹升格了？？？」、「所以第七都成形囉？」。

至於央行的手段對抑制房價上漲有沒有幫助，網友留言大多認為「老實說限制寬限期不痛不癢」、「寬限期只不過是擋資金不夠雄厚的投資客，讓自住客有比較大的機會直接跟建商買啊」、「這樣的做法是防君子不防小人」、「換屋族好慘，無辜被殺爆」、「豪宅都用現金買的 限制貸款最好有差啦」，還有網友建議「其實只有第2戶取消寬限期效力不夠，應該第2戶限貸5成，然後第3戶3成，第4戶以上不許貸款」。

(時報資訊)