大陸房地產巨頭恒大債務違約風險未歇，雖然23日如期支付3590萬美元（約台幣10億）境內債券到期利息，但仍有一筆8350萬美元（約新台幣23億）境內到期債息付不出來，且傳出北京當局可能不會出手救，拖累恒大股價又暴跌逾11%，幾乎把昨17%漲幅吞回去大半，終場收在2.36港元。

路透報導，恒大原定23日還有一筆8350萬美元到期債息但並未支付，而下周三（29日）4750萬美元（約台幣13億）的境外債券利息也將到期，若恒大未依約支付，還有30天的寬限期，因此仍無法判定公司債務違約，不過恒大並未說明這兩筆火燒屁股的債務如何處理。

華爾街日報引述知情人士報導，北京當局已要求地方政府為恒大倒閉的風險事先做好準備，意味著官方不願為負債高達3040億美元（約台幣8.4兆元）的房地產開發商紓困，同時應對恒大造成的經濟和社會衝擊。

報導指出，倘若恒大無法妥善因應債務問題，地方政府與國企必須等到最後一刻才介入善後，主要為防止動亂、減少失業人口和維護購屋者權益等。

恒大宣布23日支付3590萬美元到期債息後，債券違約暫除，激勵昨股價一沒飆漲逾30%，隨後漲幅收歛收盤仍大漲17.62%，但本月還有兩筆高額債息無著落，加上北京當局恐放手不管，今（24日）股價又狂殺11.6%、收在2.36港元。

(時報資訊)