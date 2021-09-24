【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】下周國際新聞事件

　09/27 周一 美國8月耐久財訂單

　　　　 達拉斯聯準銀行9月製造業指數

　09/28 周二 南韓9月消費者信心指數

　 日銀貨幣政策會議紀要

美國8月商品貿易收支

標普凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）7月房價指數

美國CB消費者信心指數9月

里奇蒙聯準銀行9月製造業指數

業績報告:美光

09/29 周三 API原油庫存報告

　 歐元區9月消費者信心指數終值

　 美國8月簽約待過戶成屋銷售指數

　 EIA原油庫存報告

　09/30 周四 南韓8月工業生產指數

　 南韓8月零售銷售額

　 日本8月工業生產指數

　 日本8月零售銷售額

　 英國第二季GDP成長率終值

　 歐元區8月失業率

　 美國第二季GDP成長率終值

　 美國請領失業給付人數報告

　 芝加哥9月PMI

　10/01 周五 Markit澳洲9月製造業PMI終值

　 日本8月就業報告、失業率

　 日銀短觀報告

　 南韓進出口、貿易收支

　 Jibun銀行日本９月製造業終值

　 Markit南韓9月製造業PMI

　 Markit歐元區9月製造業PMI終值

　 Markit/CIPS英國9月製造業PMI終值

　 歐元區9月通膨率

　 美國8月個人支出、PCE物價指數

　 Markit美國9月製造業PMI終值

　 ISM美國9月製造業PMI

(時報資訊)

#國際新聞

主要市場指數

紐約道瓊
34764.82 +506.50(1.48%)
05:03
S&P500
4448.98 +53.34(1.21%)
05:03
Nasdaq
15052.24 +155.40(1.04%)
05:16
費半指數
3457.45 +45.43(1.33%)
05:16
日經225
30248.81 +609.41(2.06%)
14:15
南韓KOSPI
3125.24 -2.34(0.07%)
17:01
香港恆生
24192.16 -318.82(1.30%)
16:09
上證指數
3613.07 -29.15(0.80%)
15:01
深圳成指
14357.85 -29.51(0.21%)
16:29
英國FTSE
7063.45 -14.90(0.21%)
18:31
法國CAC
6642.64 -59.34(0.89%)
18:31
德國DAX
15536.54 -107.43(0.69%)
18:31

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