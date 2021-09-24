政府提撥1,200億元發放振興五倍券，期待創造2,000億元的經濟效益，多位經濟學者認為，政府更應該把握此次民眾和產業界「無差別」的普遍受益，真正協助受衝擊的產業獲得成長的動力，以及數位綁定帶動企業數位轉型的契機，加速服務店家的數位提升。

台灣金融研訓院、台灣經濟學會、台灣公共議題研究中心、台灣大學公共經濟研究中心、台灣研究中心24日共同舉辦「從三倍看五倍券效益」研討會。會議主持人台灣金融研訓院長黃崇哲表示，期許今天的數位五倍券、或許會是未來央行數位貨幣的前身，亦會是央行與產業間的智能合約的雛型。

國發會委託財經學者研究過，消費券、三倍券曾帶來GDP0.28至0.43個百分點。中華經濟研究院長、中央大學特聘教授張傳章指出，三倍券帶來批發零售餐飲業約300億元的效果，惟，三倍券最不佳的部份是數位使用只有1.75 %，目前來看五倍券的數位綁定高出許多，估計能帶來當期的經濟刺激。

商研院董事長許添財，從商業服務業市場結構與實務運作的觀點來看，建議政府應該針對不同業者可依據相關的消費動機理論分類，進行受眾（targeted audience）攻略，運用現代商業科技搭配五倍券的發行，採「精準行銷」作為，吸引不同所得水準與消費動機者來購買。尤其，更可利用社群平台互動，廣召各方潛在消費者來店或線上交易。

國發會經濟發展處處長吳明蕙指出，振興五倍券的數位綁定介面十分友善，提供民眾三個管道綁信用卡，電子票證，電子支付，再加上一個紙本，民眾再加選擇下載數位標章，將來消費店家會看，也能再導引到加碼券。疫情以來使用簡訊實聯制，讓民眾熟悉類似QRCODE，政府給自治會預算，輔導小店家，提供補助購買設備，在這個時機點作這件事，是最好的！數位終究會成為趨勢，大家一起提升。

(時報資訊)