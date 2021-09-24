正當小米由智慧手機擴張至智慧電動車，吉利汽車大股東李書福據報正部署擴展至製造手機。大陸傳媒報導，李書福造手機項目已開始在業內尋覓人才，公司將會在湖北武漢、上海等多地，乃至海外設置辦公地點。吉利回應查詢時稱，有待更多消息發布。
近年大陸出現更多科網企業家轉投汽車行業，被形容為「新勢力」，《財經汽車》指，汽車行業不止李書福構思反攻手機業，形容部分認為造手機同樣需要整合供應鏈，利潤率更高，也有認為覺得造手機可以打造自己的生態鏈。
報導指出，吉利去年下半年梳理集團各條業務線和公司，按照不同屬性，更新溝通、匯報關係，而跨部門協通合作成為新發展重心，或為其在手機業務發展裡提供重要助力。
(時報資訊)
34764.82
+506.50(1.48%)
05:03
4448.98
+53.34(1.21%)
05:03
15052.24
+155.40(1.04%)
05:16
3457.45
+45.43(1.33%)
05:16
30248.81
+609.41(2.06%)
14:15
3125.24
-2.34(0.07%)
17:01
24192.16
-318.82(1.30%)
16:09
3613.07
-29.15(0.80%)
15:01
14357.85
-29.51(0.21%)
16:29
7063.45
-14.90(0.21%)
18:31
6642.64
-59.34(0.89%)
18:31
15536.54
-107.43(0.69%)
18:31