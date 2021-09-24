中國大陸從9月起實施「能耗雙控」政策，國內西進水泥廠台泥、亞泥及信大水泥的大陸廠區，都陸續收到減產、停產通知；業者指出，此政策一定會影響公司大陸地區第四季產銷營運，不過，因各地區具體限制及政令發布時程或有不一，具體產銷數量現還未能估算。

市場估，「能耗雙控」對西進水泥廠各家第四季的產銷影響至少會有2-3成。

雖有「能耗雙控」的干擾，造成產銷減少，但，西進水泥廠認為，進入傳統旺季，水泥需求增加，大陸水泥價格可望因「供緊需旺」下，出現較大幅度的調漲，這反而有利水泥族群下半年的營運表現。

台、亞泥表示，大陸旺季限電、限煤，供緊需旺，水泥價格推升力道反而會增強，水泥廠獲利能力會因此有大幅度成長。

主要大陸市場營業區域在兩廣、四川及貴州西南等地的台泥指出，如果9月限產限電政策延續至第四季，一定會對第四季的產銷有影響，一定會造成整體營收的減少。不過，也因為供給減少，反而加大水泥價格調漲的空間。

台泥認為，由於第四季，傳統上是各基建工程、民間建築趕工的時期，對水泥的需求增加；而大陸政府的能耗雙控政策，勢必造成供給端的失控，在下游搶需求下，水泥價格調漲的速度及幅度，一定會比往年來的劇烈。

大陸市場水泥營收占整體合併營收六成以上的亞泥、信大水泥，當地營 業區域所在的華中地區、南京地區，從進入旺季的8月開始，已陸續調漲 ，9月又有二、三波的漲價。

亞泥、信大水泥表示，能耗雙控政策實施，供給減少、需求成長，水泥價格勢必繼續上漲，客戶搶貨的動能會加大，漲價效應會更明顯，第四季大陸水泥的價格，肯定會衝高到今年的高峰。

(時報資訊)