美國參議院近期通過拜登總統的基礎設施法案，此法案涉及美國經濟的各個方面，其中包括拜登總統提出的許多計畫。

KPMG安侯法律事務所執行顧問翁士傑指出，法案涵蓋210億美元的環境整治資金用於處裡廢棄礦地及氣井、470億美元用於升級國家基礎設施，參議院法案也建議撥款超過2,500億美元用於交通基礎和安全設施、1,850億美元的公用事業基礎設施如高速寬頻網路等。

KPMG安侯建業稅務投資部國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫觀察，這部法案已提交眾議院審核，而眾議院民主黨提出另外3.5萬億美元的預算法案，該法案涉及在參議院基礎設施法案中被遺漏的許多條款，包括兒童照護、教育、醫療保健和氣候變化的條款。

無論眾議院通過哪個版本的法案，這項龐大的投資計劃對企業都是個利多，也呼應了今年1月拜登的14005號行政命令確保美國最大利益方案，旨在鼓勵聯邦政府採購美國製造的產品，政府採購的產品內含美國製零件比例自55％立即提高至60％，2年後65％，7年後75％。

在競標「關鍵性（critical）」產品時，與美國製產品相比，外國製產品的價格將被政府調高20％～30％承包商必須報告「關鍵產品」美國製造的比例，使政府能持續追蹤供應鏈的合規性產品不符合新門檻的美國承包商，需調整其供應鏈以確保符合法規，否則將受到處罰。

翁士傑建議，為符合新規範，台灣供應鏈可能需要考慮調整投資布局，例如將產品製造端從美國境外移轉至美國境內，或其他能夠提升產品中美國零件比例的方式，藉此增加產品競爭力，並避免產品價格被美國官方提高的風險。

(時報資訊)