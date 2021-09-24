【時報編譯張朝欽綜合外電報導】戴姆勒集團旗下的賓士汽車周五指出，將對電池製造商Automotive Cells Company(ACC)持股33%，與該公司創始成員Stellantis和道爾達能源(TotalEngergies)一起參與ACC發展。

　戴姆勒表示，合作的目的是開發電池芯和電池模組，確保歐洲汽車產業即使在電動車時代，也能保有核心地位。

　戴姆勒強調，生產的電池將是95%可回收的；而ACC將在約2025年開始對賓士汽車供應電池。

　作為協定的一部分，戴姆勒將在明年對該公司投資約5億歐元上下，總投資金額將壓在10億歐元以下。

ACC還獲得法國和德國政府的13億歐元資助；而根據ACC預算要求，該公司需要約70億歐元價值的股權、債務和補貼等資金，以便在2029年前達到1200億瓦時(120 GWh)的產能目標。

　儘管歐洲汽車製造商為電動車組裝電池組，但是電池芯的製造卻由亞洲公司所掌握和主導。

　2020年9月成立的ACC是歐洲汽車集團Stellantis與法國能源巨擘道爾達組建的一家合資企業，ACC已經在德國投資了20億歐元，在Kaiserslautern市建立一個電池工廠，定於2025年開始投產。

(時報資訊)

#歐洲 #電池ACC #賓士

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