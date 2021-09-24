人民幣兌美元在岸價（CNY）24日收盤跌51點，最低見6.4662。
人民幣兌美元在岸價收報6.4645，較上日下午4時30分收報6.4594，跌51點或0.08％；較晚上11時30分最後成交價6.46，走弱45點。
離岸價（CNH）亦低見6.4688，截至下午4時54分，離岸價報6.4640，在岸價報6.4632。
官方24日開出的中間價報6.4599，較上日的6.4749，升150點或0.23％，終止三連跌。
交易員指出，市場風險情緒改善壓低美元，但臨近季末購匯需求增多，略微令人民幣承壓，預計短期匯價繼續跟隨美元窄幅震盪。市場仍謹慎觀望恒大債務風險進展。
(時報資訊)
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