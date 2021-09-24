隨恒大危機稍稍和緩，市場情緒一掃悲觀，大盤重新站回萬七，從台股ETF中成交最熱的前10檔中，可發現市場聚焦高股利與科技題材外，新發行的中信綠能及電動車ETF也高居第二，作為首檔鎖定台股電動車、再生能源供應鏈ETF，持續受到市場關注。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳指出，雖然台股近期因國際因素陷入短期震盪，但台股受惠全球經濟回溫，出口帶動盈餘上修，電子股營收成長動能尤其強勁，經過近期回檔，目前台股加權指數本益比約為13.7倍，低於過去十年平均，長期來說仍具表現空間，且預估今年台股殖利率仍達3.7％，優於鄰近亞股，抗跌能力強。

張士琳表示，雖然全球車市由於供應鏈干擾，導致車廠出貨量受影響，但預計缺料情況逐漸紓緩，新能源車的轉型趨勢持續增強，加上第四季為傳統汽車產業旺季，建議可逢低布局電動車供應鏈。各國政府為減少碳排，紛紛推出各種相關補貼，促使車廠加快對電動車的投入，上半年全球主要經濟體如美國、中國、歐洲電動車、插電式混合動力車的成長均翻倍。新能源車已成為全球車市增量的主要來源，相關新能源車的基礎建設、零組件等都將隨著新能源車放量成長。

張士琳亦認為，隨碳中和成為全球顯學，太陽能、風力發電成本大幅下降，再生能源未來「風光」可期。根據IRENA統計，全球過去10年間，光伏度電成本下降85％，陸上風電下降56％，海上風電下降48％，加上排碳成本預料將逐年提升，風力、太陽能的發電成本與傳統石化燃料相比已具競爭力，後市持續看好。

(時報資訊)