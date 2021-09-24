新冠疫情肆虐全球，除了接種疫苗之外，民眾外出配戴口罩已是生活日常，不過日前大陸一名男子搭乘地鐵時，竟將幾十片醫療口罩戴在臉上，特殊模樣引來路人側目，並將影片PO網，影片曝光後隨即衝上微博熱搜，瞬間笑噴百萬網友，不禁調侃「把病毒累死在半路上！」

原PO日前在微博分享一幕有趣畫面，影片中可見，地鐵車廂上眾人皆戴上口罩，但其中一名男子的口罩卻異常凸出，仔細一看他竟然一口氣戴上數十片口罩，並且將最內層及最外層的口罩掛繩繫在耳朵上，中間的口罩則夾在兩者之間，讓原PO不禁打趣笑說「好傢伙！這直接是把病毒累死在了半路上。」

這幕奇特影片曝光後，短短一天就已累積逾452萬人次觀看，眾人紛紛留言直呼「病毒跟我只能留下一個」、「傷敵一千，自損八百」、「這是要和病毒同歸於盡嗎」、「戴這麼多口罩，勒的耳朵還疼啊哈哈哈哈」、「每次出門都這樣的話那真是大戶人家」。不過也有網友吐槽，「我覺得好浪費」、「譁眾取寵…太刻意了」、「這樣其實沒效果」、「這麼害怕就別出門了」。

對此，河南省人民醫院也在影片下方留言回應，「雖然一本正經來科普會顯得沒有幽默感，但還是要呼籲，一次配戴兩個醫用外科口罩，並不會提高攔截微細顆粒物和飛沫等的效率，反而導致呼吸阻力大大提高，使配戴者感覺難以呼吸。同時戴多個口罩還會影響氣密性，反而增加被感染的風險。」

(時報資訊)

#口罩 #大陸 #奇觀 #地鐵

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