【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據周五公布的調查報告，在最新出爐的全球金融中心指數（Global Financial Centres Index,GFCI）中，紐約輕鬆蟬聯榜首，而在中國城市排名下滑之際，倫敦則穩居第二。

　GFCI指數由智庫Z/Yen Group與中國綜合開發研究院共同發布，這項調查結果讓倫敦鬆了一口氣，因為英國在去年12月完成脫歐後，倫敦已經失去了歐盟的金融市場。

　GFCI在聲明中表示，紐約和倫敦相對強勁的表現，顯示儘管過去18個月環境徹底改變，但這些城市的金融服務業仍成功地維持住他們的表現。

　排名第三和第四的香港和新加坡，其評級都下滑25點。

Z/Yen Group執行董事長Michael Mainelli表示，我們在「GFCI 30」排名結果中看到兩種模式：在經歷2020年的衝擊後，對北美和西歐經濟復甦的信心，以及在亞太各金融中心迅速崛起和其在疫情期間經濟的穩定性，使東西方的表現拉近。

　全球金融中心的競爭仍然非常激烈。除了前兩名之外，在總計1000點的計分中，排名第三到第八名的金融中心得分差距只有5點。

　而根據Z/Yen Group和中國綜合開發研究院對金融科技中心所做的調查，紐約和上海穩居前二名，而由於英國將支持金融科技的政策作為首要之務，倫敦上升兩名排名第三。

(時報資訊)

#全球金融中心 #紐約 #倫敦

主要市場指數

紐約道瓊
34764.82 +506.50(1.48%)
05:03
S&P500
4448.98 +53.34(1.21%)
05:03
Nasdaq
15052.24 +155.40(1.04%)
05:16
費半指數
3457.45 +45.43(1.33%)
05:16
日經225
30248.81 +609.41(2.06%)
14:15
南韓KOSPI
3125.24 -2.34(0.07%)
17:01
香港恆生
24192.16 -318.82(1.30%)
16:09
上證指數
3613.07 -29.15(0.80%)
15:01
深圳成指
14357.85 -29.51(0.21%)
16:29
英國FTSE
7063.45 -14.90(0.21%)
18:31
法國CAC
6642.64 -59.34(0.89%)
18:31
德國DAX
15536.54 -107.43(0.69%)
18:31

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