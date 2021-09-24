【時報-台北電】美時(1795)執行庫藏股期間屆滿，買回55萬股，總額5735萬4108元，平均每股104.28元，累積持有公司股份數量達已發行總數0.21%。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#美時 #庫藏股

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