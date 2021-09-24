投保中心表示，王紀棠及許家榮等兩人涉嫌於民國105、106年間從事大眾綜合證券股份有限公司（簡稱大眾證券，股票代號為6022，已於106年8月28日終止上櫃）的股票內線交易，而有違反證券交易法之情事，已經臺灣臺北地方檢察署提起公訴。

投保中心為保障投資人權益，擬以刑事起訴書所載事實及相關法條為基礎，即日起針對前述情事受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜，請符合資格之投資人儘快備妥文件並填具表格，於110年10月8日前寄回投保中心，以便統一辦理，詳情請查詢投保中心網站（https://www.sfipc.org.tw），如有任何疑問，請電(02)2712-8899洽詢。

※受理條件為於105/11/22、11/23、11/24、11/25、11/28、11/29、11/30、12/1、12/2、12/5、12/6、12/8、12/9、12/12、12/13、12/14、12/15、12/16、12/19、12/20、12/21、12/22、12/26、12/27、12/28、12/29、12/30、106/1/3、1/4、1/5、1/6、1/9、1/10、1/11、1/17、1/18、1/19、1/20、2/3、2/6、2/7、2/17、2/21、2/24、3/7、3/8、3/9、3/10等48個交易日（其中一日即可）於市場「賣出」大眾證券股票之投資人。

(時報資訊)