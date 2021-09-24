大陸房產巨頭恒大集團的財務危機未解，市場關注即將到期的2筆債務是否能夠如期支付，擔憂其債務違約恐造成外溢效應，進而導致全球金融系統動盪；近日頻傳大陸官方擬將恒大轉為國有企業，有消息指出，北京當局向地方告知，為恒大可能倒閉做好準備，暗示官方似乎無意出手拯救，提前警告為即將來臨的風暴做準備。

《華爾街日報》報導，據知情官員透露，地方官員和國有企業接獲指示，若恒大無法有序管理其事務，它們將在最後時刻採取行動，主要是防止動盪，並緩解購房者壓力和整體經濟的外溢效應。

知情人士表示，地方政府已接獲通知，組織會計和法律專家，以評估恒大於當地的財務狀抗，並同當地的民營、國有房地產開發商協商，準備接收恒大於地方的房地產業務。

周四有消息傳出，北京當局將恒大拆分為地產、汽車、商業等三大實體，並轉為一家國有企業，恒大也於當日，如期支付一筆3590萬美元利息的境內債券，一舉緩解市場隱憂，股價一度飆漲3成，創下自2009年以來盤中最大漲幅。

然而，恒大還有原周四即將到期的8350萬美元，以及9月29日到期的4750萬美元境外債券利息，恒大尚未說明這兩筆債務的處理情形，一旦錯過30天寬限期，兩筆債務都將違約，如今再傳北京無意出手援助，股價應聲重挫逾10%。

(時報資訊)