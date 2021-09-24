【時報記者任珮云台北報導】疫情帶動的生醫商機，也同時反應在國內投信發行的「主動型」生技醫療基金績效上。據統計，今年以來全球生技醫療基金績效表現在1成以上的生醫基金有4檔，依次為新光全球生技醫療基金，野村全球生技醫療基金，安聯全球生技趨勢基金，景順全球康健基金。其中，新光全球生技醫療基金漲幅達25.39%，在同類型基金中績效排名第一。

新光全球生技醫療基金經理人李淑蓉表示，自9月份至年底，全球生技醫療產業進入醫學年會旺季，不少生技製藥公司陸續發表最新臨床數據，有機會激勵族群股價正向表現。

2021上半年，FDA也批准26款新藥，創歷年同期新高水準，其中，除阿茲海默症新藥獲美FDA核准，FDA也核准2種CAR-T(免疫T細胞)療法上市，由於免疫細胞療法方興未艾，技術不斷創新突破，美國癌症研究中心也預測，未來70%以上的癌症，可由免疫細胞治療獲得明顯助益，顯示全球生技醫療產業，持續受惠新藥、新療法發展，相關個股營收及成長動能看好。

李淑蓉指出，全球重要醫學年會於第四季陸續召開，各大生技公司、製藥廠所研發更為創新的藥物及療法，包括mRNA技術平台、癌症免疫療法、抗體藥物、基因編輯藥物等，都將陸續發表臨床實驗數據或最新進展，或將為治療腫瘤或其他疾病創造里程碑。以9月21日剛結束的歐洲腫瘤學學會(ESMO)來說，阿斯利康(AZ)和諾華(Novartis)各自發表臨床研究的三期數據，數據結果正面，可望為乳癌患者帶來更有效、安全性高的治療選擇，也為新療法上市鋪路。

(時報資訊)