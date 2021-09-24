華碩（2357）旗下聚焦AI雲端軟體服務導入智慧醫療應用領域的華碩AI研發中心（AICS），攜手中山醫學大學附設醫院推出「中山附醫e點通」APP，提供包括AI推薦看診科別與醫生、線上門診報到、即時查詢看診與抽血叫號進度、診後預約慢箋取藥回診，亦可及時接收AI警示慢性病罹患風險與處置建議等服務，未來更將整合遠距醫療照護，進一步實現個人化全方位健康管理。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，華碩致力於以科技提升民眾疾病預防與健康管理意識，強化醫病合作提高治療成效，同時降低醫療資源消耗，期能減輕醫護人員負擔、以提供患者充分照護，並形成正向循環。

中山附醫院長蔡明哲指出，因應後疫情、高齡化與少子化時代，醫療服務模式從偶發及被動性治療轉變為長期及預防性照護管理，此回透過與華碩部署智慧醫療資訊平台，雙方將合作以早日落實全人健康照護。

中山附醫副院長曾志仁繼去年與華碩攜手開發創新電子病歷專案，使全院病歷達到100%結構化、並榮獲國家新創獎肯定後，再以此為核心、延伸三大智慧應用於「中山附醫e點通」APP：

1、智慧行動門診：無需煩惱掛診科別，AI可推薦科別與醫生，並跳轉行動掛號，避免延誤就醫。就診途中即可線上報到、查詢看診及抽血叫號。診後除可預約慢性病連續處方箋取藥與回診，還能透過「醫指付」功能繳納醫療費用，無需排隊苦等批價，大幅縮短就診時間，降低染疫風險。

2、智慧慢病管理：免費雲端備份醫療紀錄，方便回溯病程與用藥，AI還會自動讀取分析病歷摘要、檢驗、檢查報告，並針對糖尿病、腎肝病、腦心血管等慢性疾病高風險者，推播警示訊息、衛教資訊、建議檢查，協助患者早期發現與健康管理。

3、智慧長照管理：藉由行動與遠距技術，緊密串聯患者、家屬、社區、醫療與長照機構，即時監測、諮詢、通報與轉介，提升照護品質、減少醫療資源消耗、縮短醫療資源城鄉差距，建立全人健康照護體系。

華碩AICS與中山附醫再一次聯手，除期能提升患者就診與照護效率，建立優良的長期醫病關係與共享決策模式，也希望各醫療院所共襄盛舉，加入「跨院流程共享」行列，共同推動產業「數位化」與「AI化」，加速智慧醫療發展，讓國際看見台灣醫療與科技結合的卓越實力。

(時報資訊)

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