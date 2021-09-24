【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據白宮周四發布的分析報告，在2010年至2018年間，美國最富裕的400個家庭繳納的聯邦個人所得稅平均稅率為8.2%，竟然遠低於一般納稅人。

根據白宮這份由經濟顧問委員會與美國行政管理和預算局（OMB）經濟學家所做的分析報告，在所有美國的納稅戶當中，這400個最有錢的家庭，其所得佔金字塔頂端前0.0002%。

該報告指出，這些家庭過去9年間的所得高達1.8兆美元，但相較於其他納稅人，其繳納的稅率卻相對「偏低」。根據華盛頓智庫稅賦基金會（Tax Foundation）所做的分析，2018年美國所有納稅人的平均所得稅率為13.3%。

此時正值民主黨提議對富人和企業加稅，為涵蓋教育、有薪假、醫療保健、兒童照護和氣候應對措施等總計高達3.5兆美元的社會支出方案提供資金。但共和黨並不支持這個將取消其2017年多項減稅措施的大規模支出計畫。

白宮的這份報告與非營利新聞社ProPublica最近做的調查結果相似，該調查發現諸如貝佐斯（Jeff Bezos）、彭博（Michael Bloomberg）、巴菲特（Warren Buffett）、伊坎（Carl Icahn）、馬斯克（Elon Musk）和索羅斯（George Soros）等全球頂級富豪所繳納的稅金只佔其財富極微小的零頭。

根據這項引用國稅局機密數據所做的調查，在2014年至2018年間，全美前25大富豪的資產淨值增加4010億美元，而真正繳納的聯邦稅率僅為3.4%。

白宮報告指出，美國富豪懂得利用現行的稅負規則壓低繳納的稅率。中低收入者大部分繳納的是薪資所得稅，而富人大部分收入則來自於投資，如果這些投資持有時間超過一年，其稅率就會低於薪資所得稅。

(時報資訊)