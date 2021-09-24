大陸近期為達「雙碳」目標多地加碼限電措施，經濟大省浙江是其中之一。浙江省能源局負責人23日表示，部分地方政府為遏制高耗能行業能耗過快增長，根據能耗雙控進度，組織展開高耗能企業用能預算管理、有序用電和錯峰生產等措施，這是對原有忽視節能減排工作的糾偏措施，但必須注重方式方法，避免「一刀切」、「簡單化」等做法。

浙江日報24日報導，該負責人指出，能效提升本就是經濟社會高品質發展的內在要求，實現綠色高效可持續發展也是浙江長久以來追求的發展目標。

該負責人表示，但在這個過程中，要堅持依法依規，按照《節能法》、《環保法》《重點用能單位節能管理辦法》和國家最近推出實施的《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》等，依法嚴肅查處在節能審查、生態環保、土地利用等環節存在問題的專案，堅決依法依規淘汰落後產能。

但負責人強調，要充分聽取企業意見，做深做細工作，加強與地方供電公司的協同，對用能大戶逐一開展調查研究，充分考慮安全生產、員工就業、合約履約、上下游影響等因素，精准施策，共同落實能耗雙控目標要求。

目前，從整體上看，不符合條件的「兩高」專案整改工作進展總體平穩有序，高耗能行業用能管控正在扎實推進，能耗過快增長的勢頭得到一定遏制。

該負責人表示，下一步，我們將把遏制地方「兩高」項目盲目發展作為「能耗雙控」和實現碳達峰、碳中和工作的重中之重，從加強「兩高」管理、提高准入標準、調整產業結構、實施綠色電價等方面主動施策。

(時報資訊)