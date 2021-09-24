《通信網路》台灣大11月4日線上法說會 16:072021-09-24 時報資訊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 【時報-台北電】台灣大(3045)訂定11月4日16時召開電話會議，說明110年第3季營運情形。(編輯整理：李慧蘭) (時報資訊) #台灣大 #法說 個股觀測 優良 持平 注意 相關族群 電子類 百貨通路類 文創傳播類 5G 物聯網 行動支付 智慧城市 台灣50 富邦 延伸閱讀 賴弦五：台灣5G爆發最快2023 蘋果iPhone 13開賣 驚見「紙片人群」排隊 蘋果iPhone 13買氣曝光 新機售價首日恐跌價 《外資》買超股：臺企銀、彩晶、長榮 《通信網路》iPhone13不夠力？台灣大總座點出5G爆發期 台灣大iPhone 13線上開賣 總座林之晨加碼40萬大禮 推薦專題 嚇壞全球股市的「陸版雷曼」 快速看懂恒大風暴始末 2021-09-21~至今 文章數：8 總部位於深圳的恒大集團，為大陸3大地產商之一，2016年起連續5年入選《財富》世界500強，去年排名第152位，但今年7月起驚爆財務危機，因傳積欠供應商、債權人和投資人高達3000億美元（約新台幣8.4兆元）的巨額債務，佔陸國內生產總值2%。債台高築大暴雷，不僅這家陸資房產巨頭一夕豬羊變色，更拖累港股、美股、日股與台股等國際股市接連重挫，外界擔心恐成陸版「雷曼兄弟」，引發系統性金融風暴，但真的是如此嗎? 前往專題 Gogoro借殼赴美掛牌 SPAC快速上市手法為何暴紅 2021-09-08~至今 文章數：7 電動機車一哥Gogoro在9月16日傳出重磅訊息，由創辦人陸學森親揭與美國公司Poema 達成借殼上市協議，將以SPAC（Special Purpose Acquisition Company）模式赴美，最快明年Q1登上納斯達克。不僅台灣獨角獸出走一事引發熱議，大大打臉金管會等主管機關，也讓不少新創企業都循此模式「快速通關」，近年在美國爆紅的SPAC，掀起話題。 前往專題 不上班行不行？理財達人帶路 睡後收入訣竅全都露 2021-08-04~至今 文章數：11 很多人都想有錢、有閒，嚮往財務自由的生活，但往往一打開銀行帳戶餘額，瞬間美夢破碎！然而，有些人卻能夠靠著投資理財，前往財務自由的路上；又或者，早早已經達標，過上遊山玩水的日子。該如何與財務自由結緣，打造睡後的被動收入呢？來聽聽達人們怎麼說！ 前往專題 該當航海王還是鋼鐵人？從長榮、中鋼看原物料族群後市 2021-07-14~至今 文章數：20 年初以來，原物料族群在市場上頻頻上演大驚奇，貨櫃航運三雄缺櫃、中鋼則是連續12個月調漲盤價，航運與鋼鐵市況看似炙手可熱，但隨長榮與陽明雙雙飆破百元，供不應求的盛況能持續多久，加上高檔籌碼趨凌亂，什麼時候進場才不會成為最後一隻白老鼠，不想被當韭菜割的投資人不可不知。 前往專題 股東會激情過後，投資台積電的6個不可不知 2021-07-26~至今 文章數：11 台積電股東會7月26日落幕，除董事長劉德音首度表態評估赴德、日設廠，釋出未來3年資本支出上看千億美元的正面訊息；總裁魏哲家也看好下半年智慧型手機與高效能運算(HPC)晶片需求，全年營收年增率將逾2成。雖公司兩巨頭笑看營運，股東會隔日股價僅以580元平盤作收。同時，在英特爾喊話超車、三星出手搶單下，「護國神山」展望真能萬里無雲?在決定成為台積電股東前，以下6件事你應該要知道。 前往專題