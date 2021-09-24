【時報記者任珮云台北報導】華擎(3515)今舉行法說會，總經理許隆倫表示，第三季受到越南廠停工影響，營收將呈年減，同時毛利率和營益率也可能呈現下滑。展望明年，四大產品線預測為：主機板持平，顯卡樂觀，IPC持續暢旺，伺服器維持成長趨勢。

華擎上半年稅後盈餘12.95億元，大賺逾一個股本，以10.74元的EPS實績，逼近去年總和。其中，第二季稅後盈餘達7.95億元，較首季大增59%，年增率更高達1.4倍，再度刷新歷史紀錄，EPS達6.6元。該公司上半年因板卡、伺服器與IPC銷售同步升溫，使業績創高。華擎上半年毛利率28%，大勝同期的19.72%，其中第二季飆升到逾30%，以30.42%創歷史新高，單季營益率19.2%、淨利率14.8%，均同步創高。

但第三季受到越南廠停工，以及原物料價格上漲，以及CPU持續缺貨等，3Q營收和毛利率都將呈季減及年減；第四季較好的消息是英特爾的主流和中低階CPU供應會增加，有機會帶動中低階的主機板出貨。

上半年成長最鉅者為顯卡業務，主因為挖礦商機起飛，帶動顯卡量價俱揚。不過由於顯卡價格居高不下，會影響DIY客戶的動機，但目前看來市場仍然處於供不應求。

IPC的部分，受到景氣回升終端需求成長，華擎目前訂單滿手但需要時間消化，尤其是越南復工的情況，可能要到11月之後手能完全復工。

伺服器方面，缺料情況會到明年中，但情況會比今年來得好，明年華擎在伺服器部分會因應客戶需求擴產能。

(時報資訊)

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