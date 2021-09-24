【時報記者王逸芯台北報導】德州儀器(TI)宣布其氮化鎵(GaN)技術和C2000即時微控制器(MCU)，輔以台達電(2308)長期耕耘之電力電子核心技術，為資料中心開發設計高效、高功率的企業用伺服器電源供應器(PSU)。

與採用傳統架構的企業伺服器電源供應器相比，台達電研發的伺服器電源供應器功率密度可提高80%，效率提升1%。根據能源與氣候政策公司能源創新的估計，效率每改善1%，等於每座資料中心可節省1百萬瓦的總系統成本。台達電為全球客戶提供電源管理與散熱解決方案，同時也是AC-DC、DC-DC與DC-AC電源系統的領導廠商，產品應用範圍廣泛，包括資通訊、電動車充電與工業電源等。TI多年來致力於半導體和電腦相關技術，投入氮化鎵技術的開發、應用已長達十年，更提供C2000微控制器等即時控制解決方案，是台達電長期合作的重要夥伴。此次TI利用創新的半導體製程製造矽基氮化鎵技術與積體電路，協助台達電等公司打造差異化應用，提升全球資料中心電源效率。

德州儀器高壓電源事業部副總裁Steve Lambouses表示，德州儀器的氮化鎵技術將效率更高、體積更小且更為可靠的解決方案推升至了全新境界。除了投資技術發展之外，TI對內更是強化製造生產以便為台達電以及其他客戶等提供支援，同時也能夠迅速擴展氮化鎵等新興技術的規模。

TI C2000即時微控制器與氮化鎵電源解決方案搭配使用可提供多重優勢，例如複雜與時效性處理能力、精確控制、軟體和周邊產品可擴充性等。此外，這些微控制器可支援不同電源設計拓撲與高切換頻率，盡可能提升電源效率，徹底發揮氮化鎵伺服器電源解決方案的潛力。

(時報資訊)