總統蔡英文指出，22日已經向紐西蘭遞件，正式申請參加CPTPP。她表示，這是台灣對外經貿戰略的重要目標，遞件，就代表台灣有充足的信心，要跨出走向世界的重要一步。

蔡英文表示，CPTPP全名為跨太平洋夥伴全面進步協（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP），是一個高標準、全面性的區域貿易協定，成員多為較先進的經濟體，GDP合計占全球13％。

為了參與CPTPP，蔡英文表示，台灣做了很多準備：第一，經濟面：2016年起，陸續推動5+2產業創新計畫、新南向政策、六大核心戰略產業，調整了台灣的產業經濟體質。因應全球供應鏈轉型，也引導台商升級轉型、回台投資。

第二，社會面：2018年起，政府和各大產業公會、農業、勞工團體，針對加入CPTPP議題交換意見，並且在2019年做出影響評估。

第三，法制面：依據CPTPP的協議內容，台灣已經陸續完成9項法律修訂，後續還有少數修法會持續推動。同時台灣也依照加入程序，和各會員國進行磋商，表達台灣參與的意願。

蔡英文強調，無論是經濟面、社會面、法制面，台灣都已經做好準備，此時此刻申請加入CPTPP，就是「水到渠成」的時候。

為什麼我們需要加入CPTPP？蔡英文表示，2020年，CPTPP的11國占台灣貿易總額四分之一，雙邊投資額15.7％。其中，日本、新加坡、馬來西亞、越南，更是台灣的前十大貿易夥伴。未來隨著成員國可能增加，貿易總額和雙邊投資比重也會提高，因此，加入CPTPP，絕對有利於台灣的全球經貿布局。

此外，CPTPP是高品質的自由貿易協定，成員多為先進經濟體，會探討包括電子商務、競爭政策、政府控制事業、勞工、環境、法規調和、透明化和反貪腐等許多超過WTO規範的議題。加入CPTPP，可以加速台灣跟國際接軌，布局先進經濟體。

蔡英文向全球呼籲，台灣目前是全球25大經濟體，也是全球供應鏈中不可或缺的一員。這幾天，對於台灣今年經濟成長率的預估，亞洲開發銀行大幅上修到6.2％，可見在這波全球疫情中，台灣經濟表現的各項數據依然亮眼。

她表示，根據WTO-OECD建構的產業價值鏈分析，以台灣在全球價值鏈的參與，跟CPTPP的成員相較，可排上第2名。CPTPP有了台灣，不僅影響力會更大，也能夠對高品質的全球自由貿易，有更多貢獻。台灣做好準備了，也請大家幫忙分享，一起讓台灣走向世界。

(時報資訊)