新冠肺炎疫情持續延燒，為使義賣公益不中斷，合庫人壽與家總攜手發想，推出「線上市集」公益活動，合庫旗下奧運選手的限量簽名商品，屆時亦將在本週六（25日）正式上線的線上市集中推出進行義賣。

合庫人壽對此表示，合庫人壽與中華民國家庭照顧者關懷總會（下稱家總）已連續舉辦9年的公益活動，今年第9年的活動為了配合衛福部的防疫要求，因此首創以線上市集方式辦理，以「守護PLUS 夢想更踏實」的理念，邀請合庫旗下的奧運選手林昀儒、鄭怡靜、周天成、王子維提供桌球拍、球及球衣等簽名小物義賣支持，不僅如此，還邀請到包括桃園、台中、台南及高雄市等四市的市長鄭文燦、盧秀燕、黃偉哲、陳其邁一起在線上參加守護家庭照顧者的「伴伴市集」線上義賣活動，合庫金控旗下各子公司及12家守護者企業聯盟也將一併參與。

今年度「守護PLUS 夢想更踏實」公益演唱會也將改線上進行。合庫人壽表示，這場線上演唱會，預計10月15 日下午6點在LINE TV、合庫人壽YouTube、合庫人壽官方粉絲團、ishowlife愛秀生活平台等四個通路媒介同步進行線上直播，年度大使?娜、彭佳慧、鄭進一、曾沛慈、龍千玉、荒山亮等多位實力派歌手將齊聚獻聲;另外為了展現照顧同時也能善用資源勇敢追夢，由家庭照顧者組成的守護PLUS舞團成員們，也將在此次首度公開表演。

此外，桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等縣市首長也將錄製影片為照護者加油打氣，合庫金控旗下各子公司也會祭出各項線上推廣活動，線上支持照顧者。

合庫人壽進而指出，日前合庫人壽發起的「樂活自在」線上健康平台鼓勵國人及家庭照顧者自主運動，特別邀請運動國手林昀儒、鄭怡靜、白馭珀、吳昇峰等人分享運動心得即已獲得許多好評，為響應衛生福利部國民健康署健康生活政策並支持本公益活動，奧運國手鄭怡靜、林昀儒、周天成、王子維等人更提供上述親筆簽名小物加入公益商品陣容，希望支持家庭照顧者健康渡過不穩定的疫情。

(時報資訊)